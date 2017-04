Eurodeputados comunistas em périplo pelo Algarve

Connect on Linked in

Miguel Viegas e João Pimenta Lopes, deputados do PCP no Parlamento Europeu, vão estar em diversos concelhos do Algarve na próxima terça-feira (02 de maio) no âmbito da campanha “Emprego, produção, soberania. Libertar Portugal da submissão ao Euro”.

Os deputados, que serão acompanhados por Paulo Sá, deputado do PCP na Assembleia da República, e por vários eleitos e candidatos da CDU, bem como por dirigentes comunistas, passam pelos municípios de Alcoutim, Castro Marim, Vila Real de Santo António, Tavira, Silves, Lagos, Vila do Bispo e Aljezur.

Neste dia, os parlamentares desenvolverão um conjunto de reuniões, contactos, encontros e visitas, centrados na defesa do aparelho produtivo regional, na exigência de mais investimento público, na defesa dos direitos dos trabalhadores, na reivindicação de melhores serviços públicos, na divulgação de medidas positivas entretanto aprovadas no último ano por iniciativa do PCP, na exigência do enfrentamento dos constrangimentos externos, designadamente a “submissão do país” ao Euro.

No sotavento, a comitiva comunista reunirá na Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António com representantes do ICNF, sobre a contratação de vigilantes da natureza, realizarão um encontro com a população de Alcoutim, sobre a construção da ponte internacional, e com pescadores de Monte Gordo e visitarão, ainda, a Santa Casa da Misericórdia em Vila Real de Santo António.

A barlavento, estão agendadas reuniões com representantes da REFER (em Tunes), a propósito da situação da linha do Algarve, com a Associação de Marisqueiros de Vila do Bispo e com a Associação Criadores de Gado do Algarve (ASCAL), sobre a ausência de um matadouro regional.

Estão ainda previstos encontros com a Associação de Pescadores de Armação de Pêra, sobre os problemas da pesca, e com a população do Bairro da Meia Praia, em Lagos, sobre a requalificação do bairro. O périplo inclui ainda visitas ao Estabelecimento Prisional de Silves e à Fortaleza de Sagres, este último a propósito da requalificação deste património.

No final do dia serão realizadas duas apresentações do livro “Euro, dívida, Banca. Romper com constrangimentos para desenvolver o país”: em Estombar (Lagoa) pelas 21h00, no Clube de Futebol “Os Estombarenses”, com João Pimenta Lopes, e em Tavira, à mesma hora na Casa Museu Álvaro de Campos, com Miguel Viegas.