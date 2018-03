ETIC Algarve abre portas à criatividade

Connect on Linked in

Como já vem sendo habitual, a ETIC Algarve, localizada no primeiro piso do Mercado Municipal de Faro, vai abrir as suas portas para dar a conhecer o seu universo de criatividade e “atrevimento” no próximo dia 10 de março entre as 11h00 e as 17h00.

Neste “Portas Abertas”, a escola oferece diversas atividades gratuitas, nas quais todos os interessados nas áreas das indústrias criativas poderão participar, bastando para tal visitar a escola naquele horário.

Abrangendo as diversas áreas de formação que a escola leciona, haverá sessões de fotografia, vídeo com ‘green screen’, design, pintura digital e música, onde os visitantes “são convidados a ´meter as mãos na massa´ ao mesmo tempo que poderão conhecer de perto o trabalho que os nossos alunos desenvolvem ao longo do ano letivo”, explicam os responsáveis.

Também os videojogos desenvolvidos integralmente pelos alunos dos cursos da área de Animação e Videojogos poderão ser testados pelos visitantes.

A entrada para este dia “cheio de energia, dinamismo, inquietude e criatividade” é livre. Conforme indica a organização, “só é preciso trazer boa disposição e uma grande dose de curiosidade”.