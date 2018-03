Estrelas de Hollywood manifestam vontade de visitar Algarve

Connect on Linked in

Viola Davis, Susan Sarandon, Doug Jones, Mark Hammil ou o compositor Alexandre Desplat, vencedor do óscar para Melhor Banda Sonora, foram algumas das dezenas de celebridades que mostraram vontade em visitar o Algarve na entrega dos galardões de Hollywood

No seguimento do sucesso alcançado no ano passado, o Algarve voltou a marcar presença numa das várias festas que antecederam a grande noite dos óscares (4 de março), onde participaram não só alguns dos nomeados para as várias categorias, mas também muitas outras celebridades da área do cinema, televisão, moda e desporto.

Nomes consagrados como Viola Davis, Susan Sarandon, Doug Jones, Mark Hammil – conhecido por interpretar Luke Skywalker na saga de ficção científica Star Wars – ou ainda Alexandre Desplat, o compositor francês que se sagrou vencedor do óscar para Melhor Banda Sonora pelo seu trabalho no também premiado filme “A Forma da Água”, foram algumas das cerca de 70 personalidades que tiveram a oportunidade de ficar a conhecer um pouco mais sobre o Algarve e de receber um voucher com a oferta de estadia num dos resorts de luxo da região.

“Percebemos que o reconhecimento externo do nosso destino está a aumentar, facto para o qual muito contribuiu a diversidade de prémios internacionais que a região tem conquistado nos últimos anos, e, deste modo, procurámos com esta iniciativa consolidar o posicionamento do Algarve como um destino apelativo e abrangente que apresenta, entre outros aspetos da sua diversificada oferta, um conjunto de infraestruturas de luxo”, explica Dora Coelho, diretora executiva da ATA…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 15 DE MARÇO)

JA