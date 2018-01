Estradas algarvias batem recorde de acidentes

O último ano fechou com 10.752 acidentes nas estradas da região, mais 511 em relação a 2016 e mais 1.262 do que em 2015. Para a Comissão de Utentes da Via do Infante, as portagens contribuem para esta “tragédia” que se vive diariamente nas estradas algarvias, já que “a EN125 não representa qualquer alternativa à Via do Infante”, mesmo com parte da requalificação já concluída. Perante esta situação, a comissão vai promover mais ações de protesto, a começar já no próximo dia 20 de janeiro, com uma marcha lenta entre Portimão e Lagos