Estrada estreita e sem passeios vai ser reabilitada em Lagos

Há muitos anos que a estrada municipal 537, entre as Quatro Estradas e a vila da Luz, no concelho de Lagos, preocupa os moradores e assusta os automobilistas e peões. Nesta estrada de acesso à praia da Luz é difícil cruzarem-se dois veículos e em parte do troço não há passeios para os peões nas bermas, o que põe em risco quem por ali passa.

A boa notícia chegou na semana passada, com a Câmara de Lagos a anunciar que a EM 537 vai ser requalificada. A autarquia adianta que o projeto encontra-se em fase de aprovação, “estimando-se que a intervenção possa ter início no segundo semestre de 2018”, com um valor estimado superior a 1,2 milhões de euros.

“A intervenção contempla a correção das anomalias existentes no pavimento viário, bem como a criação de rede pluvial, iluminação pública, remodelação de rede de distribuição em baixa tensão e rede de telecomunicações”, salienta a câmara municipal.

O objetivo desta intervenção passa ainda por “criar condições de mobilidade suave, pedonal e ciclável” entre as Quatro Estradas e a vila da Luz, uma zona onde o trânsito automóvel é bastante intenso e a circulação pedonal é igualmente intensa, potenciada sobretudo pelo parque de campismo Valverde e pelo empreendimento Monte de S. Pedro.

“Será assim, criado um passeio longitudinal, na faixa lateral nascente da rodovia e em toda a extensão, com um perfil com 1,85 metros de largura média, sobrelevado em regra 0,15 metros”, remata a autarquia de Lagos.

