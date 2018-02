Estrada esburacada entre Silves e Portimão espera por novo piso há 15 anos

Connect on Linked in

Os utentes já manifestaram a sua preocupação pelo mau estado do piso e buracos perigosos, gerando falta de segurança, na Estrada Nacional (EN) 124, no troço entre Silves e Portimão. Mas, até agora, tudo permanece na mesma. Isto apesar de as últimas grandes obras na via terem sido realizadas em 2004, ou seja, há mais de 15 anos.

Na semana passada, os deputados do Bloco de Esquerda apresentaram um projeto de resolução para a requalificação da EN 124, lembrando que se trata de “um dos principais eixos de ligação rodoviária entre o litoral e interior do barlavento algarvio, sendo reconhecido tratar-se duma via que canaliza grande parte do fluxo turístico do triângulo Silves-Monchique-Portimão”.

O BE realça que o troço compreendido entre a cidade de Silves e a localidade de Porto de Lagos, já no concelho de Portimão, encontra-se “bastante degradada” e “não reúne condições de circulação nem garante a segurança rodoviária dos utentes, sendo habitual encontrar veículos acidentados como resultado do mau estado de conservação do piso, como do seu traçado desadequado em relação ao tráfego atual”.

Há dois anos, a câmara municipal e a assembleia municipal de Silves manifestaram as suas preocupações em relação a esta via. Ao mesmo tempo, em março de 2016, realizou-se uma ação de protesto que reuniu cerca de duas centenas de viaturas em marcha lenta, para sensibilizar as entidades competentes para a necessária e urgente requalificação daquela via.

No entanto, dois anos depois, “a situação encontra-se na mesma, sem ser conhecido qualquer plano de intervenção, e sem qualquer data para as necessárias intervenções de requalificação naquela via”, reclama o BE.

NC|JA