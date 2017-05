Estevens avança com candidatura independente em Castro Marim

Connect on Linked in

Tal como o JA tinha noticiado há cerca de três meses, o ex-presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, José Estevens, vai mesmo avançar com uma candidatura independente nas próximas eleições autárquicas, marcadas para dia 1 de outubro.

Depois de abandonar o PSD no início de março, “entregando” simbolicamente o cartão de militante através de uma carta aberta dirigida ao líder do partido, Pedro Passos Coelho (a estrutura nacional do partido optou por recandidatar Francisco Amaral), o ex-autarca confessou ao JA que “muita gente me tem incentivado a avançar com uma candidatura independente e essas pessoas estão na expectativa que isso aconteça”.

Agora, numa carta aberta à população, José Estevens confirma a sua candidatura independente. “Dando voz a este imenso movimento de cidadãos não conformados com o modo como se tem vindo a escrever o presente na nossa terra e na certeza da necessidade de intervenção para alcançarmos o propósito de continuar a transformação tranquila iniciada em 1998, tenho o gosto de vos anunciar a constituição do Movimento Castro Marim Primeiro. (…) Foi com grande humildade e ainda maior entusiasmo que aceitei este desafio de encabeçar a lista candidata à Câmara Municipal de Castro Marim.”

“Ao longo de 16 anos, tive o privilégio e a honra de servir o nosso concelho na qualidade de presidente da câmara. Em 2013, a impossibilidade de me recandidatar a um novo mandato por força da lei de delimitação dos mesmos, levou a uma interrupção abrupta do trabalho que vínhamos desenvolvendo em prol da qualificação e do desenvolvimento do concelho que me viu nascer, e a favor das suas gentes”, lê-se na carta onde o ex-presidente da Câmara de Castro Marim anuncia que vai a votos em outubro.

Estevens explica ainda a sua candidatura com um “afastamento” do atual presidente Francisco Amaral em relação ao “caminho traçado”, a par da “inexistência de alternativas criadoras de confiança ou geradoras de esperança num futuro condizente com as legítimas aspirações da comunidade”.

