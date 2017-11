Ester Alves dá treinos gratuitos à margem da Algarviana Ultra Trail

Connect on Linked in

Ester Alves, que está entre as 10 atletas da elite feminina do trail mundial, vai liderar os treinos gratuitos e abertos ao público a realizar à margem da Algarviana Ultra Trail (ALUT), prova de 300 quilómetros que começa hoje em Alcoutim e termina no domingo no Cabo de São Vicente.

Esta sexta-feira, o treino aberto é à 10h00 entre Salir e Barranco do Velho. No sábado, também às 10h00, Ester Alves acompanha o treino aberto entre o Marmelete e Monchique. No domingo o treino é às 11h00 entre o Cabo de São Vicente e Vila do Bispo. Os treinos têm um máximo de 15 quilómetros e realizam-se sempre no sentido oposto ao do ALUT.

O ALUT atravessa nove concelhos do Algarve (Alcoutim, Castro Marim, Tavira, São Bras de Alportel, Loulé, Silves, Monchique, Lagos e Vila do Bispo) e é quase exclusivamente na Via Algarviana, um percurso pedestre de longa distância classificado como Grande Rota (GR13).

O evento tem como principal objetivo promover o desenvolvimento das economias do interior do Algarve, combate à sazonalidade por via do turismo desportivo/cultural.