Este sábado há tango em Loulé

Amores Tangos é o grupo argentino que, este sábado, pelas 21h30, sobe ao palco do Cine-Teatro Louletano na segunda edição da Festa do Tango, especialmente dirigida aos amantes desta linguagem e imaginário artísticos.

Considerado por muitos como “los revolucionários del tango”, o grupo soma quase uma década de trajetória com dois discos editados, “Orquestra de Carnaval” (2011) e “Altamar” (2013), e um DVD, “Amores Tangos Vivo”, premiado como melhor documentário no Festival de Cine Marplatense.

Em 2016, Amores Tangos foi escolhido por Mick Jagger e os músicos dos Rolling Stones para um concerto exclusivo e privado em Buenos Aires.

Jose Teixidó na guitarra, Nicolás Perrone no bandoneón, Juan Tarsia no piano e voz, Seba Noya no baixo, Salvador Toscano na percussão, Gastón Godoy e Laura Atienza no baile e, ainda, uma cantora convidada, prometem mesclar magistralmente a música latino-americana, o jazz, a cumbia e os sons balcânicos com muita improvisação.

A Festa do Tango em Loulé inclui, desde a primeira hora, uma componente formativa com ‘workshops’ para diferentes níveis. Amanhã, sexta-feira, haverá uma sessão para iniciados, das 18h00 às 19h00, e posteriormente para os mais experientes, das 19h30 às 20h30. No sábado, a sessão para iniciados tem lugar entre as 14h30 e as 15h30, enquanto os dançarinos de nível médio poderão recordar os passos de baile entre as 16h00 e as 17h00. A participação nos ‘workshops’ requer inscrição prévia.

Refira-se que o espetáculo tem o custo de 12 euros por espectador ou 10 euros para maiores de 65 e menores de 30 anos, sendo aplicável o desconto para os portadores de Cartão de Amigo do Cine-Teatro Louletano.