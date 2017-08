Este domingo há natação de mar na Altura

Connect on Linked in

O Leões do Sul FC realiza a 16.ª Prova de Natação de Mar “Vila de Castro Marim” no próximo domingo, na Praia da Alagoa (Altura), integrada no 25.º Circuito de Natação de Mar do Algarve.

A mais emblemática prova de natação de mar, única do género no Sotavento Algarvio, tem início pelas 11h30, com partida no lado nascente da praia, tendo já assegurada a participação de dezenas de atletas federados e não federados, muitos deles campeões nacionais.

A iniciativa conta com os apoios da Câmara Municipal de Castro Marim, juntas de freguesia de Altura e de Castro Marim, entre outras entidades.