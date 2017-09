“Estamos perante o renascer de uma região”

Connect on Linked in

As vindimas foram antecipadas no Algarve devido ao tempo seco e quente deste verão. Ainda assim, a Comissão Vitivinícola do Algarve prevê uma colheita de boa qualidade e com aumento de produção na ordem dos 20%

Em 2010, existiam 16 produtores certificados no Algarve e entravam no mercado 500 mil litros de vinho. Atualmente, esse número mais que duplicou, com 35 produtores certificados e 1,2 milhões de litros. No ano passado, foi mesmo ultrapassada pela primeira vez a fasquia da produção de 1 milhão de garrafas. Carlos Gracias, presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), explica ao JA como é que “os vinhos do Algarve têm vindo a conquistar um lugar no mundo dos vinhos”. “Todos os anos, são galardoados mais de 50 vinhos da região em concursos nacionais e internacionais”. É “o renascer de uma região” que produz vinhos “únicos, elegantes e fáceis de beber”

Jornal do Algarve – As vindimas já arrancaram na região. Quais são as previsões para a produção de vinho este ano, em termos de quantidade e qualidade?

Carlos Gracias – O inverno e a primavera caracterizaram-se por uma baixa pluviosidade e alguma humidade relativa, conduzindo a um bom desenvolvimento vegetativo das videiras. O rendimento da uva poderá cifrar-se entre os 65% a 75%. Atendendo às características apresentadas pelas uvas e seu estado sanitário, prevemos uma colheita de vinho de boa qualidade e apontamos para um aumento da produção na ordem dos 20%, podendo fixar-se nos 12.000 hectolitros de vinho (1,2 milhões de litros).

J.A. – A seca que afeta a região vai ter influência na produção, devido ao tempo seco e quente? Porquê?

C.G. – Efetivamente, as condições ambientais obrigaram os produtores a anteciparem as vindimas. As altas temperaturas ocorridas no mês de julho aceleraram a maturação das uvas. É fundamental para a obtenção de vinhos de qualidade que preservem e potenciem as caraterísticas naturais das castas, sejam elas mais frutadas ou mais florais.

J.A. – O que é preciso para fazer um bom vinho? O que garante a qualidade de um vinho: a uva que lhe dá origem, o processo a que é submetida ou o toque do enólogo?

C.G. – Sem entrar em pormenores técnicos, diria que a conjunção de todos esses processos irá determinar a qualidade e o caráter diferenciador de um vinho.

J.A. – Na época de vindimas do Algarve é preciso recorrer ao trabalho sazonal, como é habitual noutras regiões?

C.G. – Um dos fatores negativos na produção de vinhos do Algarve é a falta de mão-de-obra, que é totalmente absorvida pelo setor do turismo. Os prestadores de serviços na área da vitivinicultura não conseguem dar resposta a todos os produtores, sendo estes obrigados a recorrer com frequência a trabalhadores de fora da região.

J.A. – O grande problema dos vinhos algarvios continua a ser o marketing e as vendas?

C.G. – Estas questões têm vindo a ser naturalmente ultrapassadas e esclarecidas. Temos de dar tempo, ao tempo. Para um crescimento sustentável, o tempo é fundamental e os resultados não aparecem de imediato. Uma coisa é certa: estamos perante o renascer de uma região. Isto porque, na última década, assistimos à afirmação dos “Vinhos do Algarve”, quer no panorama nacional quer internacionalmente. Esta realidade deve-se essencialmente à capacidade empreendedora, esforço financeiro e de gestão dos produtores da região.

J.A. – Mas porque é tão difícil conquistar mais mercados?

C.G. – A Comissão Vitivinícola do Algarve já tem nos seus orçamentos dotações para a “promoção e divulgação” e o Algarve, enquanto região, já vai sendo convidado para eventos de vinho, como foram os casos do Mercado do Vinho – Campo Pequeno e da Sommerlier Wine Market em Lisboa, o que antes não sucedia. Cerca de 85% da produção de vinhos do Algarve são comercializados e consumidos na região, com as vantagens que daí advêm, nomeadamente a proximidade do mercado turístico. Os novos mercados têm principalmente importância, com o aumento da notoriedade e reconhecimento da qualidade dos nossos vinhos…

Nuno Couto | Jornal do Algarve