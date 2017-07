Estádio Algarve recebe jogos da “Champions” e da Liga Europa

Connect on Linked in

As equipas de Gibraltar que disputam as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e da Liga Europa estão a fazer os seus jogos, como visitantes, no Estádio Algarve devido ao facto do único estádio daquele território estar em obras de remodelação para poder receber jogos internacionais oficiais.

Esta terça-feira, às 18h30, o Europa FC defronta o The New Saints (do País de Gales), para a segunda mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, depois de ter vencido no País de Gales por 1-2.

Na quinta-feira, 21h00, é a vez do Lincoln Red Imps receber o AEK Larnaca (do Chipre), para a segunda mão da primeira pré-eliminatória da Liga Europa. A equipa de Gibraltar perdeu na primeira mão por 5-0.

Na passada semana, o St. Joseph’s também tinha disputado no Estádio Algarve a primeira mão da primeira pré-eliminatória da Liga Europa, perdeu 0-4 com o AEL Limassol (do Chipre) e esta quinta-feira joga no Chipre.