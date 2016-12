Estabelecimentos Teófilo Fontaínhas Neto é a melhor PME do país no seu setor

Connect on Linked in

.

A empresa algarvia Estabelecimentos Teófilo Fontaínhas Neto, Comércio e Indústria, SA, sediada em São Bartolomeu de Messines, foi distinguida como a Melhor PME no setor da Distribuição Alimentar, pela revista EXAME, na 22.ª edição da seleção das 1000 Melhores Pequenas e Médias Empresas do País.

Esta empresa pertence ao grupo empresarial dirigido por Vítor Neto e que tem ainda atividades nas áreas da agroindústria, turismo e imobiliária. Além desse cargo, Vítor Neto, natural de São Bartolomeu de Messines, assume funções como presidente do NERA – Associação Empresarial do Algarve e foi, entre 1997 e 2002, secretário de Estado do Turismo.

O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), Desidério Silva, felicitou a empresa algarvia e enviou as suas congratulações a Vítor Neto: “Venho expressar o orgulho que esta entidade sentiu ao ver galardoada a Empresa Teófilo Fontainhas Neto. A distinção deste estabelecimento vem realçar os padrões de qualidade do serviço na região e como tal é uma honra obter este reconhecimento que, mais do que um prémio para a empresa, é um prémio para todos os algarvios, especialmente os que se dedicam à atividade turística”, considerou Desidério Silva.

O presidente da RTA diz ainda que 2016 foi um ano de grandes sucessos e conquistas no setor turístico e confessa sentir-se “extremamente orgulhoso” dos profissionais da região que “através do trabalho, empenho e dedicação contribuíram para estes excelentes resultados”.

“A Estabelecimentos Teófilo Fontaínhas Neto, presidida por Vítor Neto, é um grande exemplo desse profissionalismo”, refere o dirigente, acrescentando que Vítor Neto “é uma personalidade incontornável no turismo, profundo conhecedor e estudioso dessas questões e a quem o Algarve deve reconhecimento”.

No passado dia 18 de janeiro o empresário Vítor Neto foi uma das 16 personalidades algarvias distinguidas pela Região de Turismo com a “Medalha de Mérito Turístico”, numa cerimónia presidida pela secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.