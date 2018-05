Está aí mais uma Semana Académica da Universidade do Algarve

Connect on Linked in

A 33.ª edição da Semana Académica da Universidade do Algarve arrancou esta quinta-feira em Faro com a tradicional “Monumental Serenata de Abertura” e vai prolongar-se até ao próximo dia 12 com muita música e outras atividades.

O evento envolve na sua organização mais de 140 estudantes universitários, totalmente voluntários, e caracteriza-se como o maior evento anual dos estudantes da Universidade do Algarve, proporcionando 10 dias de tradição, cultura e animação aos estudantes da UAlg, à população farense e à comunidade em geral.

Os concertos acontecem no Largo de São Francisco. Esta sexta-feira sobem ao palcon Reverse, Possessivo, Wet Bed Gang e Karetus.

Para sábado, o cartaz contempla Slow J e o artista ‘reggae’ Richie Campbell, assim como Beatbombers. No domingo a festa é assegurada pela música popular de Miguel Azevedo.

O dia mais dedicado ao rock será na segunda-feira. O grupo Hybrid Theory, de tributo aos Linkin Park, levará as músicas da emblemática banda ao “País das Maravilhas”. O resto da noite fica assegurada pelos portugueses Tara Perdida.

Rúben Filipe e Saúl Ricardo prometem animar a Semana Académica na terça-feira. Já na quarta-feira, o rap estará em destaque com o algarvio Kristóman, e ainda Valete e ProfJam.

Para quinta-feira, ficam reservadas as atuações das tunas académicas, como é habitual. As tunas convidadas são a TunaBebes, Real Tuna Infantina, Feminis Ferventis e Versus Tuna.

Quanto a sexta-feira, dia 11, penúltimo dia de “País das Maravilhas”, voltam os nomes grandes, com Calema, Jojo Todynho e Putzgrilla.

No encerramento de mais uma edição da festa dos estudantes algarvios, há Dillaz, Blaya e a dupla de Djs Internacionais BassJackers.

Muitas atividades durante toda a semana

A Semana Académica do Algarve não é só a parte noturna, contém também atividades diurnas, de integração com a Cidade e de tradição académica.

Destaque para a Bênção das Pastas, este sábado, precedida de desfile com início às 14h30 horas no Campus da Penha da UAlg e que fará um percurso até ao Estádio de São Luís. Contará com a presença do bispo do Algarve, do presidente da Câmara Municipal de Faro e do reitor da Universidade do Algarve. Este momento simboliza a conclusão do curso dos estudantes finalistas da UAlg.

O Desfile Académico, na segunda-feira, começa às 14h30, e decorrerá desde o Campus da Penha da UAlg até ao Largo de São Francisco.

A atividade «FaroSénior», na quarta-feira, começa às 14h00, no «País das Maravilhas» e inclui visita de utentes de lares de idosos do Concelho de Faro. A atividade «FaroJúnior», na quinta-feira, começa às 14h00, no «País das Maravilhas», e inclui visita de alunos da escola primária do Concelho de Faro;

“Tendo em conta que pretendemos perturbar o menos possível a rotina dos farenses, informamos a comunidade que iremos colocar também o palco em direção ao mar de modo a minimizar o ruido para a cidade e seus moradores”, explica a comissão organizadora.

“Também iremos reduzir o horário de palco, à semelhança do ano passado, das 6 horas da manhã para as 3 horas e 30 minutos nas noites de sexta-feira e de sábado e das 4 horas da manhã para as 2 horas e 30 minutos nas noites de domingo a quinta-feira. A diversão passará do Palco Principal para a Tenda Eletrónica (espaço fechado) até ao encerramento do recinto”, acrescentam os mesmos responsáveis.

600 lugares de estacionamento gratuito

A Comissão Organizadora da Semana Académica, em conjunto com a Câmara Municipal de Faro, irá disponibilizar 600 lugares de estacionamento gratuitos no Parque da Pontinha, nos dias úteis até 12 de maio, de modo a colmatar os cerca de 300 que estão a ser ocupados pelo recinto da Semana Académica do Algarve.

“Sabemos que no decorrer de eventos como este há invariáveis desajustadas àquela que é a nossa imagem e dignidade do nosso trabalho. Sabemos que há ruído que não deixará de o ser ou agitação que não deixará de se fazer sentir. No entanto, deixamos-vos uma garantia: tudo faremos, com a consciência do peso de cada uma destas palavras, para lhe minimizarmos o impacto desta proximidade”, garante a organização.