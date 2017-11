Está a nascer uma ‘nova’ praia em Monte Gordo

Connect on Linked in

Depois da construção de um passadiço de madeira com três quilómetros, a praia de Monte Gordo vai passar a contar com 18 novos restaurantes e bares, naquela que é “uma das maiores operações de requalificação urbanística e ambiental” levada a cabo em Vila Real de Santo António. A demolição dos antigos apoios de praia arranca no próximo dia 15, com a presidente da autarquia, Conceição Cabrita, a garantir “uma praia com mais qualidade, novos acessos e novos apoios” já no próximo verão

As demolições dos apoios balneares da praia de Monte Gordo, em Vila Real de Santo António, vão arrancar no próximo dia 15 de novembro, naquela que será a segunda fase da requalificação da praia de Monte Gordo. Os atuais restaurantes estiveram em funcionamento até ontem, dia 1 de novembro, e foram encerrados para a preparação dos trabalhos de demolição.

A intervenção, que estava inicialmente prevista para fevereiro deste ano, foi adiada para que os concessionários pudessem trabalhar durante o verão e para que tivessem mais tempo para proceder às necessárias obras de requalificação…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – DIA 2 DE NOVEMBRO)