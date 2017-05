Está a chegar ao fim o programa «365 Algarve»

Print This Post

Festivais literários e de artes performativas, recriações históricas e eventos de animação do património, cinema, teatro e artes visuais juntam-se à música, ópera e dança, no cartaz de maio (o último desta primeira edição) do programa «365 Algarve».

Assim, uma dezena de concertos de música erudita e dança, a realizar de 4 a 28 de maio, em diversas salas de espetáculo algarvias e espaços não convencionais, prometem oferecer uma experiência marcante e enriquecedora a residentes e turistas.

No fim de semana de 6 (Loulé) e 7 (Castro Marim), Acordeão d’Alma retrata em concerto a alma de acordeonista que ainda hoje é audível no coração dos algarvios, proporcionando momentos de beleza musical e harmonia visual.

Mais para o final do mês (dias 26 e 27), o acordeão junta-se ao trompete para as últimas três apresentações de Morphosis, projeto de Hugo Alves e João Frade que dá asas à improvisação sobre temas originais escritos a pensar nas potencialidades destes dois icónicos instrumentos.

Os tempos áureos das grandes orquestras, que marcaram os anos 1930, vão ser recreados no evento Big Bands Battle, apresentando em palco 40 músicos em despique pela Orquestra de Jazz do Algarve e pela Orquestra Jorge Costa Pinto. Já sabemos quem vencerá esta “batalha”: os espetadores que se deslocarem a Lagoa (dia 19) e a Faro (20).

Um festival de jazz que também é uma experiência gastronómica gourmet, assim se pode apresentar o Algarve Jazz Gourmet Moments, evento inovador que combina o melhor da música jazz com a excelência da gastronomia e vinhos do Algarve. Concertos de Tom Harrell, Virginie Teychené e Jane Monheit, ícones do jazz mundial, e momentos gourmet para desfrutar durante três dias (de 12 a 14) em Albufeira…

JA