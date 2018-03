Espetáculo que cruza teatro e gastronomia chega a Vila do Bispo

Connect on Linked in

Depois da estreia em Faro, no passado mês de dezembro, e de passar recentemente por Vila Real de Santo António, o espetáculo “Cataplay” chega ao outro extremo do Algarve. O Centro Cultural de Vila do Bispo vai receber esta peça, que cruza o teatro e a gastronomia, no próximo dia 4 de março, às 18h00. A peça vai depois continuar em digressão por vários pontos da região, até maio de 2018.

Trata-se de um espetáculo com dois atores em palco, Tânia Silva e Mário Spencer. A atriz e autora da ideia original do espetáculo, Tânia Silva, explica ao JA que este é “um espetáculo de teatro e gastronomia em que dois atores, dois cozinheiros, discutem entre si receitas da vida ao mesmo tempo que revelam os segredos da cataplana”.

“Na vida, todos somos comidos. Uns mais do que os outros. Por prazer ou tórrido amor. Por inveja ou a mais crua maldade. Por inocência ou mera conveniência. Sobre a cataplana pouco ou nada se sabe. Desconhece-se o sexo, as origens ou proveniência do seu criador. Homem ou mulher? Árabe ou algarvia? Chef ou cozinheira? A receita para uma boa cataplay é: duas pessoas, cinco dentes de alho, um conflito, sonoridades várias, dois pontos de vista e um toque pessoal”, descreve a sinopse da peça.

Depois de Vila do Bispo, a peça vai ainda passar pela Tertúlia Algarvia em Faro (25 de março), Galeria de Arte Praça do Mar em Quarteira (28 e 29 de março), Museu Municipal de Faro (8 de abril), Mercado da Ribeira em Tavira (22 de abril) e termina novamente na Tertúlia Algarvia (13 de maio).

O evento, promovido pela Tertúlia Algarvia, está integrado na programação «365 Algarve». As sessões são faladas em português e legendadas em inglês.

NC|JA