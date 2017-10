Espetáculo para bebés no Cine-Teatro Louletano

No próximo domingo, dia 15, às 10h00 e às 11h00, a Companhia performativa ATEJA apresenta no Cine-Teatro Louletano, em Loulé, um espetáculo multisciplinar para bebés até aos 36 meses.

Aquele espaço cultural continua assim a sua aposta em formatos inovadores para bebés, desta vez convidando uma nova companhia sediada em Faro e composta por elementos ligados a diferentes áreas artísticas: ATEJA (as iniciais desta sigla correspondem à primeira letra do nome de cada um dos intervenientes).

“Pico pico saranico” é a lengalenga que dá o mote e nome a este espetáculo que abre ao som do “Bolero” de Ravel, interpretado por violino, fagote e guitarra. Os intérpretes vão ao encontro de cada criança, dando a conhecer o som do seu instrumento ao mesmo tempo que se estreitam as relações com o público, criando um ambiente acolhedor, propício à espontaneidade. Há bolinhas de sabão pelo ar, ovelhas com problemas de identidade, um dragão escondido numa gruta e uma bailarina que “roda com os braços no ar, mas não fica tonta nem sai do lugar”.

Pico-Pico é uma roda musical para bebés. Um espetáculo onde o público é exposto a estímulos musicais ricos e contrastantes, e no qual se promove a interação e a comunicação entre os intérpretes e os bebés, entre os pais e os bebés, e entre os próprios bebés.

Desde canções, lengalengas e onomatopeias até dança, poesia, efeitos visuais e outros encantamentos, procura-se proporcionar um ambiente acolhedor e, ao mesmo tempo, uma experiência artística diversificada incentivando o público a “cantarolar” e a “dançarolar”! Pico-Pico conta com cinco intérpretes: quatro músicos (fagote, violino, guitarra e vozes) e uma bailarina. Juntos irão proporcionar uma viagem musical memorável cheia de surpresas!

A companhia ATEJA é composta por Alicia Arias, no violino, Teresa Silva, na voz, Eduardo Sirtori, no fagote, João Violão, na voz e guitarra, e Ana Margarida Guerreiro, na dança/movimento.

Cada uma das sessões tem a duração de 45 minutos, tendo um custo associado de 3 euros por bebé (os pais não pagam). Os bebés podem ser acompanhados pelos pais na sessão. As duas sessões a realizar (10h00 e 11h00) requerem inscrição prévia, limitada.