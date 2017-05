Escolha dos jogadores: Monte Rei considerado o melhor clube de golfe do país

Connect on Linked in

O Monte Rei Golf & Country Club, localizado na freguesia de Vila Nova de Cacela (Vila Real de Santo António), foi considerado o “Melhor Clube de Golfe de Portugal de 2017” pela plataforma Leadingcourses.com (que todos os anos promove a “Golfer’s Choice”) com uma pontuação de 9,15 em 10.

Os ‘rankings’ da “Golfer’s Choice” são definidos pelas opiniões de 350 mil jogadores de golfe provenientes de vários países da Europa, tendo em consideração vários aspectos, tais como as condições do próprio campo de golfe, a manutenção, a qualidade do serviço e hospitalidade, as impressões gerais do resort, as instalações e a relação qualidade-preço.

Em votações individuais, o Monte Rei venceu também nas categorias “Campo de Golfe” e “Serviço e Hospitalidade”.

“Ser reconhecido enquanto o melhor resort de golfe em Portugal e um dos melhores da Europa é um enorme orgulho para o Monte Rei Golf & Country Club. Cada vez mais somos reconhecidos a nível internacional e, prova disso, é o número cada vez maior de clientes estrangeiros que nos procuram. Proporcionamos uma experiência única, quer para os apreciadores de golfe, quer para o público em geral”, refere Salvador Lucena, director geral do Monte Rei Golf & Country Club.

O Monte Rei Golf & Country Club abriu ao público no Verão de 2007 e é um dos empreendimentos mais ímpares do sector – com um campo de golfe de campeonato Jack Nicklaus Signature, considerado o melhor campo de golfe de Portugal e entre os melhores da Europa, que se estende ao longo de mais de 400 hectares.

Localizado no Sotavento Algarvio, numa zona rural praticamente intacta, entre as montanhas da Serra do Caldeirão e o Oceano Atlântico, o resort disponibiliza ainda um conjunto de moradias para arrendamentos de curta duração.