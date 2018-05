Escolas do Algarve vão receber o escritor Alexandre Parafita

Connect on Linked in

Numa organização das bibliotecas escolares, com o apoio do grupo editorial Leya, vão decorrer nos dias 7, 8 e 9 de maio, encontros de alunos com o escritor de literatura infantojuvenil Alexandre Parafita, nos concelhos algarvios de Lagos, Monchique, Lagoa e Portimão.

O escritor participará em sessões com as escolas que vêm trabalhando obras suas adotadas no Plano Nacional de Leitura (PNL) e dialogará sobre elas com as crianças.

Assim, no concelho de Lagos, estará com alunos das escolas de Sofia de Mello Breyner, Ameijeira e Chinicato; no concelho de Monchique, os encontros serão com as crianças das escolas de S. Roque, S. Pedro e Marmelete; em Lagoa serão contempladas as escolas de Carvoeiro e Porches; e em Portimão, o colégio da Penina.

Alexandre Parafita, professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e investigador na área do Património Cultural Imaterial, é autor de várias dezenas de obras nos domínios da antropologia e etnografia, e, para os mais novos, possui um vasto número de títulos especialmente acarinhados nas escolas.

JA