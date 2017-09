Escolas de Lagoa e Portimão com acesso a livros digitais

Connect on Linked in

Os municípios de Lagoa e Portimão estão representados na Plataforma Digital dos Concelhos de Portugal, uma ferramenta pedagógica que passou a estar disponível para as escolas dos dois concelhos desde o início do ano letivo e que, neste momento, apresenta 10 concelhos de todo o país – Lisboa, Celorico de Basto, Castelo Branco, Guarda, Leiria, Condeixa-a-Nova, Porto, Guimarães, Lagoa e Portimão.

“Os professores e os alunos das duas escolas podem, assim, aceder a esta biblioteca digital que, de forma intuitiva e lúdica, disponibiliza recursos pedagógicos para enriquecer e potenciar os contextos de aprendizagem nas escolas e integra uma coleção de livros interativos, escritos e editados especialmente para os alunos das escolas do 1º ciclo – disponibilizando textos, vídeos e animações 3D que exploram a história e os patrimónios locais – mas que poderá ser utilizada noutros contextos de aprendizagem”, frisa a autarquia de Lagoa.

No caso deste concelho algarvio, a plataforma apresenta o património natural, a ermida do Carvoeiro, o forte de S. João Baptista, a torre da Lapa, a fortaleza e ermida de Nossa Senhora da Rocha, a figura histórica do “Remexido” que nasceu e viveu em Estômbar e a “lenda encantada” de Porches, para além de descrever o brasão, que pode ser “feito” através de um puzzle.

Já em Portimão, a câmara municipal decidiu equipar as bibliotecas escolares do município com 26 tablets, permitindo que alunos das escolas do 1º ciclo possam, por exemplo, ler o livro digital “Portimão” integrado na Plataforma Digital dos Concelhos de Portugal.

“Portimão passa deste modo a ter um livro digital do concelho que retrata um monumento, uma figura histórica, uma lenda e o brasão do concelho que pode ser consultado nos tabletes das bibliotecas escolares, entretanto disponibilizados, assim como, no futuro, em qualquer smartphone ou tablet com ligação à Google Play ou Apple”, acentua a autarquia…

