Escola de Portimão produz o “melhor jornal escolar digital do país” há dois anos

No passado dia 3 de abril, a escola secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, recebeu o evento “Isto é 2 LOL!”, organizado pelo jornal escolar LOL. Este evento consistiu numa feira que promoveu a divulgação de produtos e serviços direcionados para os jovens, no dia em que o jornal LOL comemorou os dois anos de existência com o prémio de “Melhor Jornal Escolar Digital do País”, atribuído no final do ano letivo passado.

Neste dia também se desenvolveram várias atividades, das quais se destacaram a “LOL FM” e a “LOL TV”. Foram iniciativas inovadoras e diferentes de mostrar o projeto escolar nas “várias faces” dos media.

“É um evento muito especial para nós. É a comemoração dos dois anos do projeto, não só a conquista do prémio de ‘Melhor Jornal Escolar Digital do País’, como todo o trabalho para conquistar este prémio tão desejado e trabalhado”, disse Miguel Santana, diretor do jornal LOL.

NC|JA