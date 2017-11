Erasmus+ 30 anos passa por Faro a 30 de novembro

A Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação está a realizar sessões de divulgação sobre as oportunidades que o programa Erasmus+ oferece às instituições que organizam atividades apoiadas pelo programa.

A sessão em Faro realiza-se na CCDR, no dia 30 de novembro, entre as 9h30 e as 17h00, com o apoio do Centro Europe Direct do Algarve. No período da manhã decorrerá uma sessão geral, com todos os participantes destes setores e, no período da tarde, decorrerão três sessões paralelas sobre “Educação de Adultos”, “Formação Profissional” e “Ensino Escolar”.

Durante o dia, estarão disponíveis também para informação e aconselhamento, para além dos técnicos da Agência Nacional, as redes europeias Europe Direct e EURES e a Erasmus Student Network.

A mobilidade para fins de aprendizagem e a cooperação entre os diferentes atores para promover a inovação e o intercâmbio de boas práticas são oportunidades abertas pelo programa Erasmus+.

“A participação nestas sessões reveste-se de uma importância fundamental para a eventual apresentação de candidaturas de sucesso”, realça a CCDR Algarve, frisando que, entre 2014 e 2016, e só em Portugal, financiaram-se 640 projetos de mobilidade, 23 mil mobilidades e 200 projetos de parceria liderados por Portugal.

A entrada é livre mas sujeita a inscrição.

