Equipa de infantis do Louletano dá exemplo de ‘fair-play’

Connect on Linked in

A equipa de infantis B do Louletano Desportos Clube mostrou, no último fim de semana, que os valores do ‘fair-play’ são importantes e têm de ser ensinados desde cedo.

No início do jogo, que se realizou no campo de futebol de 7 do Montenegro, a equipa técnica e os diretores do Louletano repararam que o adversário apenas tinha seis jogadores. Perante esta situação, e num ato de puro desportivismo, a formação dos infantis decidiu jogar também com apenas seis jogadores daquele escalão. Esta atitude é de destacar nos dias de hoje, até porque o Louletano precisava de vencer o jogo para alimentar a esperança para se qualificar para a fase de campeão do campeonato distrital de infantis B (sub-12).

“Esta foi uma grande lição de desportivismo de todos os intervenientes no jogo. Um exemplo para todos, é com estas atitudes que se faz um clube grande com quase 100 anos de história”, realçam os responsáveis do clube de Loulé, que acabaram por vencer a partida por 12-0.

“Os Infantis B (2006) do nosso clube deram um grande exemplo de ‘fair-play’, mostrando ainda que o desporto em geral, e neste caso particular o futebol, é um elemento de formação de jovens na sua totalidade e não só na vertente desportiva”, remataram os dirigentes do Louletano Desportos Clube.

JA