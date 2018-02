Época de ginástica rítmica arranca em Portimão

Connect on Linked in

A Taça de Portugal e o I Open de Conjuntos de Ginástica Rítmica, que se realiza no próximo fim de semana, dias 10 e 11 de fevereiro, no Portimão Arena, marcam o início das competições nacionais na cidade de Portimão.

No evento principal, Taça de Portugal, irão estar em competição 139 ginastas em representação de 14 clubes. O formato da prova será por equipas, estando inscritas um total de 20. Na edição anterior, o pódio foi ocupado pela Sociedade Filarmónica União Artística Piedense (primeiro lugar), Sport Algés e Dafundo (segundo lugar) e Ginásio Clube Português (terceiro lugar).

O I Open de Conjuntos contará com a participação de 101 ginastas em representação de 10 clubes, distribuídas por 18 conjuntos. Juntamente com a Taça de Portugal, as duas provas trarão a Portimão ginastas de 17 clubes nacionais.

A competição, que no dia 10 tem início marcado para às 10h00 e no dia 11 para as 11h30, é o primeiro evento do calendário competitivo da Federação de Ginástica de Portugal, sendo coorganizado com o Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense, com o apoio da Câmara Municipal de Portimão.

Recorde-se que Portimão foi recentemente eleita Cidade Europeia do Desporto para 2019, decisão anunciada no passado dia 19 de janeiro, pela ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation).

O bilhete para assistir aos dois dias da Taça de Portugal de ginástica rítmica custa oito euros e a entrada diária custa cinco. O acesso para crianças até aos seis anos é gratuito.

