Entrada livre para ouvir Dulce Pontes em Albufeira

Connect on Linked in

No dia 10 de junho, Albufeira celebra o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas com um concerto protagonizado pela cantora Dulce Pontes, uma das mais conceituadas artistas nacionais, que tem representado o nosso país além-fronteiras e levado a língua portuguesa e o fado aos quatro cantos do mundo. O espetáculo terá lugar no Largo dos Paços do Concelho, em frente ao edifício da Câmara Municipal de Albufeira, com entrada livre.

Dulce Pontes, de 47 anos, conta com mais de 25 de carreira, que já lhe valeram vários prémios internacionais. A cantora, compositora e letrista vem a Albufeira apresentar o seu novo álbum, “Peregrinação”, constituído por dois CD com temas inéditos de autoria da intérprete, recriações do repertório de Amália Rodrigues e canções em espanhol. Cantado em português, castelhano, galaicoportuguês e com um tema em inglês, o álbum reflete a vivência da artista, o caminho que tem percorrido nos últimos cinco anos, numa viagem interior e emocional sobre a vida.

Recorde-se que Dulce Pontes representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção 1991, em Roma, com o tema “Lusitana Paixão”, que ficou em oitavo lugar. No ano seguinte, editou o seu primeiro disco, “Lusitana” e, em 1993, com o disco “Lágrimas”, começou a desenhar um percurso próprio onde, e apesar de ter sido por muitas vezes considerada uma possível sucessora de Amália Rodrigues, o fado é apenas um dos componentes.

JA