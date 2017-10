Enfermeiro relembra momentos passados no atentado de Londres em Silves

Print This Post

O Instituto Piaget de Silves organiza na próxima sexta-feira, 27 outubro, às 11h00, a palestra “Emergência: como atuar?”, onde o Enfermeiro Carlos Pinto abordará as experiências vividas no atentado de Londres, do passado dia 3 de junho, e falar da sua prática profissional em situações de stress e crise.

Carlos Pinto, formou-se no Instituto Piaget de Silves e atualmente trabalha numa unidade de cuidados intensivos de um hospital privado, no centro de Londres. No dia 3 de junho deste ano, durante um atentado em Londres, destacou-se pela sua coragem na assistência a uma das vítimas e na resistência revelada.

Em declarações feitas ao Jornal de Notícias disse que viu um “homem de pele escura e barba negra a gritar e a impedir a saída das pessoas do restaurante”. Não se lembra de muito coisa, contudo, “a reação das pessoas foi de atirar cadeiras e copos ao atacante, que recuou um ou dois metros e o restaurante conseguiu fechar o portão”. Ele e uma amiga prestaram os primeiros socorros a uma jovem que “tinha uma ferida profunda no tórax e perdeu cerca de meio litro de sangue”.

Carlos Pinto nasceu em Vila Real e fez o curso de enfermagem no Instituto Piaget em Silves. Trabalhou em várias unidades de saúde em Portugal – como o Hospital de São José, o Instituto Português do Sangue ou o Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa. Em 2013, veio para o Reino Unido e agora trabalha num hospital privado, nos cuidados intensivos.

