“Encontros de Dança” em Vila Real de Santo António

O Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, recebe a partir desta sexta-feira, e até ao próximo dia 5 de maio, a iniciativa cultural “Encontros de Dança” que inclui vários espetáculos ao longo de seis dias.

Esta sexta-feira sobe ao palco da Academia de Baile Espanhol Gracia Diaz (21h30), no sábado é a vez da Associação Arts Tomorrow, também conhecida por Academia de Ballet Contemporâneo (21h30), e no domingo o palco está “reservado” para o espetáculo do ATL Idade de Ouro.

O encontro de dança prossegue na quarta-feira, dia 2 de maio, com o Conservatório Regional de Vila Real de Santo António (18h30), no dia 4 de maio (sexta-feira) com a Companhia de Dança do Algarve (21h30) e no dia 5 de maio (sábado) com a Companhia de Dança Splash e o seu “Festival Arte Sem Fronteiras” (21h30).

Os bilhetes estão à venda no Centro Cultural Altónio Aleixo e custam 5 euros para cada espetáculo ou 18 euros no caso de compra de um passe para todos os espetáculos.