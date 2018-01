Encontro de tunas académicas anima ruas de Silves

Print This Post

Terá lugar no próximo dia 27 de janeiro, pelas 21h30, no auditório da Escola Superior de Saúde, em Silves, a VII Algarvitunas – Encontro de Tunas da Escola Superior de Saúde Jean Piaget – Algarve (ESSJPA). O evento, organizado pela XelbTuna – Tuna Mista da ESSJPA, conta com o apoio da Câmara Municipal de Silves.

Xelbtuna – Tuna Mista da ESSJPA, Tafué – Tuna Académica Feminina da Universidade de Évora, Tualle – Tuna Universitária Afonsina de Loulé, Tuna Iscalina – Tuna do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa e Grupo Académico Seistetos são as tunas participantes.

Durante a tarde, entre as 15h00 e 17h00, as mesmas animarão as ruas da cidade, convivendo em diversos espaços.

Após o evento, haverá uma festa na Escola Superior de Saúde Jean Piaget, com a presença de Marcelo Rio.

NC|JA