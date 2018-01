Encontro de Janeiras reúne oito grupos de Silves

Print This Post

O XV Encontro de Janeiras do concelho de Silves terá lugar esta sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2018, pelas 19h30, com ponto de encontro dos grupos participantes nos paços do concelho. O evento é dinamizado pela autarquia local.

Este ano participarão os seguintes “janeireiros”: Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, Os Alegres, As Laranjinhas, Associação das Comunidades de Tunes, Grupo Amigos da Pedreira, Sociedade Filarmónica Silvense, Quinta do Ti David e Rancho Folclórico de São Bartolomeu de Messines.

Todos atuarão ao longo de um percurso pré-definido pelas ruas de Silves, estando previstos os seguintes locais de atuação: paços do concelho, Rua 25 de Abril (Restaurante Casa Velha e JR Guia), Escadinhas do Millenium, Rua Comendador Vilarinho, Rua 5 de Outubro, Rua Mouzinho de Albuquerque, Largo Coronel Figueiredo, Rua Policarpo Dias – sul, Rua Elias Garcia – centro, Rua Elias Garcia – poente/pista de gelo, Rua Cândido dos Reis – GNR.

No final, os participantes reunir-se-ão no Teatro Mascarenhas Gregório.

