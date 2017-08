Empresas algarvias aproveitam bem os fundos europeus

Connect on Linked in

As empresas da região algarvia são as que apresentam uma das melhores execuções no âmbito do programa ‘Portugal 2020’, anunciou na semana passada o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

Francisco Serra adiantou em Faro que “o Algarve tem das taxas de compromisso mais elevadas dos Programas Operacionais Regionais do atual quadro comunitário do Portugal 2020”.

Segundo os dados da CCDR Algarve, neste momento, a taxa de compromisso do programa operacional regional do Algarve (‘CRESC ALGARVE 2020’) é na ordem de 40%, sendo que “para o final deste ano esperamos alcançar um valor próximo dos 60%”, referiu Francisco Serra.

NC|JA