Empresários partilham visão e ideias com reitor da universidade

A sede do NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, na zona industrial de Loulé, vai ser palco esta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, a partir das 17h00, de um encontro entre o reitor da Universidade do Algarve (UAlg) recentemente eleito, Paulo Águas, e os empresários da região.

“Os empresários do Algarve terão assim oportunidade de conhecer diretamente, através da intervenção do professor Paulo Águas, a visão e as linhas de atuação da UAlg na relação com a realidade económica e as empresas da região”, adianta em comunicado a direção do NERA.

Por sua vez, os empresários de diferentes setores da economia do Algarve irão transmitir ao novo reitor “um quadro da realidade empresarial da região”.

A sessão contará com a presença de dirigentes de instituições regionais e de outras associações empresariais.

