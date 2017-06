Empresários do turismo rural do Algarve revitalizam associação do setor

Connect on Linked in

Os empresários do turismo rural do Algarve reúnem-se na próxima terça-feira, dia 27, pelas 15h30, no Auditório do Convento Espírito Santo (ex-INUAF), em Loulé, para iniciar o processo de reativação da TerAlgarve – Associação do Turismo em Espaço Rural do Algarve.

A revitalização da associação surge num período em que o número de unidades inscritas nesta modalidade de hotelaria tem verificado um crescimento acentuado. Observa-se ainda que o turismo rural no Algarve é cada vez mais procurado e apreciado pelos turistas.

Esta associação tinha sido criada em 2000, mas tem estado inativa nos últimos anos.

Agora, os responsáveis convidam proprietários e gestores de unidades de alojamento inseridas na tipologia do turismo em espaço rural a participar nesta primeira reunião que ditará o futuro da TerAlgarve – Associação do Turismo em Espaço Rural do Algarve.