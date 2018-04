Empresa Municipal Inframoura define eixos estratégicos para Vilamoura

Connect on Linked in

Ambiente, inovação, mobilidade e infraestruturas são os quatro eixos estratégicos que suportam, nos próximos anos, a ação da Inframoura, a empresa municipal do concelho de Loulé responsável pelas infraestruturas em Vilamoura.

Com a monitorização da qualidade do meio ambiente, do ar e da eficiência energética como foco, a Inframoura tem vários projetos em fase de desenvolvimento. Destaque para a instalação do sistema de “wi-fi” gratuito, de seis postos de carregamento de veículos elétricos, de uma central fotovoltaica na sede e a introdução de fontes de energias renováveis.

Estas ações vão ao encontro à EMAAC de Loulé (Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Município de Loulé).

No corredor central da Avenida Eng.º João Meireles, está a ser implementado o serviço de “wi-fi” gratuito numa extensão aproximada de 1 quilómetro que permitirá o acesso a cerca de 600 utilizadores em simultâneo. Esta solução irá contar com sete estruturas munidas de um gerador de energia com base nas fontes renováveis, combinando a energia solar com a energia eólica.

No âmbito da monitorização ambiental, a energia produzida nos sete pontos será potenciada com a integração de sensores de qualidade do ar (com monitorização de CO, CO2, NO2, PM1, PM2 e PM10), de temperatura e de ruído. Os dados provenientes destes sensores serão publicados nas redes sociais da Inframoura e nos painéis de informação ao público.

Na ótica de mobilidade sustentável, está a ser implementada a rede de carregamento de veículos elétricos constituída por seis postos, dos quais cinco são de carregamento semi-rápido (1 hora de carregamento para 80% de capacidade) e um é de carregamento rápido (20 a 30 minutos de carregamento para 80% de capacidade).

Brevemente será possível carregar os veículos elétricos na Avenida Tivoli, Avenida Marina, Alameda da Praia, Vila Sol e Avenida João Meireles. De salientar que, na região do Algarve, a Inframoura é pioneira neste ramo e Vilamoura será, a curto prazo, a localidade com mais postos de carregamento instalados.

Na sede da Inframoura será instalada brevemente uma central fotovoltaica em regime de autoconsumo, com uma potência na ordem dos 25 kw, na estrutura de sombreamento automóvel que conta com 23 lugares de estacionamento. Esta central destina-se à produção de energia elétrica que será utilizada para alimentar o próprio edifício. Para supervisão e entrega da energia produzida serão instalados um contador e um sistema de monitorização.