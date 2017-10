Empreiteiras de Loulé revivem as tradicionais rodas de empreita

Connect on Linked in

As empreiteiras do concelho de Loulé vão reunir-se no próximo sábado na Cerca do Convento Espírito Santo para promover a nova Casa da Empreita, uma iniciativa da Câmara Municipal de Loulé integrada no projeto Loulé Criativo.

Assim, a Cerca do Convento Espírito Santo irá transformar-se numa grande roda de empreita, juntando as empreiteiras aos curiosos que queiram experimentar as várias técnicas de trabalhar a palmeira-anã, matéria-prima desta arte.

Integrado no projeto Loulé Criativo, mais concretamente na rede de espaços ECOA, o evento pretende assinalar a abertura oficial da Casa da Empreita (situada na Rua Vice-Almirante Cândido dos Reis, em pleno Centro Histórico da cidade) e assume-se não só como uma mostra da técnica ancestral da empreita – tão típica do Concelho de Loulé -, como uma oportunidade para todos aqueles que querem reviver tempos do passado ou experimentar a trabalhar a matéria-prima sob orientação das mestras empreiteiras

A Casa da Empreita reedita, em moldes atuais, o que há mais de um século eram as casas da empreita que então existiam um pouco por todo o Algarve. Nesse dia, e pelo segundo ano consecutivo, as doze artesãs que trabalham e comercializam diariamente o que produzem na Casa da Empreita, entrelaçando a palma para produzir diversas peças (sacos, alcofas, capachos, peças de formato mais tradicional ou inovador), irão sair à rua e recriar uma tradição que perdurou durante décadas e que fomentava, não só o trabalho coletivo, mas também o convívio e a troca de experiências num tempo em que as distrações eram outras.

A Câmara Municipal de Loulé tem vindo a apostar na valorização de saberes associados a atividades artesanais que contribuíram para a construção da identidade do concelho, revitalizando uma série de espaços que, em conjunto, dão corpo a uma rede de oficinas onde a tradição se alia à inovação.

A iniciativa decorre entre as 10h00 e as 16h00 e a participação é gratuita.