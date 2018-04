Empreendedores da região vão competir num ringue de boxe

Connect on Linked in

No dia 1 de maio, a Startup Portimão, a incubadora de negócios do município de Portimão que está instalada junto ao autódromo, vai transformar-se num verdadeiro “ringue” e desafia os empreendedores da região a participarem no “Get in the Ring”, uma competição mundial de startups, que irá colocar os empreendedores frente a frente num ringue de boxe real, numa espécie de “batalha”.

Os Territórios Criativos, em parceria com o Autódromo Internacional do Algarve e a Câmara de Portimão, desafiaram a organização mundial (Get In The Ring Foundation) a trazer a iniciativa para o Algarve, e incluir assim a região no circuito nacional desta competição de startups que irá passar por Coimbra, Porto, Cascais e Portimão.

O vencedor desta competição em Portimão terá acesso direto ao Global Meetup 2018, a ter lugar em Cascais, entre o dia 30 de maio e 1 de junho, que contará com a participação de mais de 200 startups e 200 empresas e investidores de todo o mundo. Serão três dias de workshops e sessões de formação temáticas que irá reunir startups, investidores e líderes empresariais de todo o mundo com o objetivo principal de abrir novas oportunidades para as startups, ajudá-las a crescer e tornaram-se empresas verdadeiramente sustentáveis.

Para se candidatarem, os empreendedores têm de ter uma ideia ou modelo de negócio inovador e escalável, uma startup com menos de oito anos e falarem inglês.

NC|JA