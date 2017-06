Elza Soares em concerto no Teatro das Figuras

Connect on Linked in

A diva da “bossa negra” Elza Soares apresenta o seu concerto “A Mulher do Fim do Mundo”, no palco do Teatro das Figuras, no próximo dia 14 de junho. A vinda da cantora brasileira a Faro está incluída numa tournée nacional, que inclui um concerto no Coliseu dos Recreios em Lisboa, a participação no NOS Primavera Sound, no Porto e ainda um concerto no Funchal.

Uma das maiores personalidades da história da música popular brasileira, Elza Soares apresenta “A Mulher do Fim do Mundo”, trabalho altamente aclamado pela crítica internacional e que lhe valeu um Grammy Latino em 2016.

Este disco de samba sujo e experimental, onde se abordam temas como o racismo, a violência doméstica, transexualidade e drogas, passa por diversos géneros musicais do samba ao rock, sem esquecer o rap e a eletrónica, naquele que é o 34º disco da cantora octogenária.

Toda a sua música reflete uma vida atribulada. Nascida numa favela do Rio de Janeiro, filha de uma lavadeira e de um operário e músico amador, foi obrigada a casar pelo pai quando tinha 12 anos e aos 13 já era mãe. Ficou célebre a sua resposta quando, aos 16 anos, estreou-se na rádio, e pela sua figura frágil lhe perguntaram de que planeta vinha, ao que a jovem Elza respondeu: “Do planeta da fome”.

Dos sete filhos que teve, perdeu quatro em circunstâncias trágicas. Ficou também destroçada com a morte de um dos seus ex-maridos, o mítico Garrincha, com quem esteve casada quinze anos. Elza teve que lidar com o alcoolismo do futebolista e foi vítima de violência doméstica.

Os bilhetes para o concerto custam 25 euros para a primeira plateia e 22 euros para a segunda.

JA