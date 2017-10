Eleitos começam a tomar posse nos órgãos autáquicos

Connect on Linked in

Os eleitos nas últimas eleições autárquicas já começaram a tomar posse, como é o caso dos municípios de Faro (na última quarta-feira) e Lagos (na quinta-feira), mas a maioria dos concelhos tem os respetivos atos marcados para esta semana. Em Olhão e S. Brás de Alportel os eleitos da câmara municipal e da assembleia municipal só vão tomar posse na semana seguinte.

Loulé: segunda-feira, 16h00, no Cine-Teatro Louletano

Alcoutim: segunda-feira, 17h00, no Espaço Guadiana

Aljezur: segunda-feira, 19h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal

Portimão: segunda-feira, 21h00, no Teatro Municipal de Portimão

Castro Marim: terça-feira, 10h00, Auditório da Biblioteca Municipal

Lagoa: terça-feira, 18h00, no Auditório Municipal

Tavira: terça-feira, 18h00, no Cine-Teatro António Pinheiro

Vila Real de Santo António: terça-feira, 18h00, no Centro Cultural António Aleixo

Albufeira: terça-feira, 19h00, no Auditório Municipal

Vila do Bispo: quinta-feira, 11h30, Centro Cultural de Vila do Bispo

Silves: sexta-feira, 17h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal

Monchique: sexta-feira, 21h00, Salão Nobre dos Paços do Concelho

S. Brás de Alportel: dia 23, às 21h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho

Olhão: dia 23, às 21h00, no Auditório Municipal