Eleição da melhor cerveja artesanal passa por Portimão

Connect on Linked in

A cidade de Portimão vai receber, pela primeira vez, o Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais, um evento organizado pelo Fórum Cervejas do Mundo, cuja finalidade é “divulgar e valorizar a cultura cervejeira em Portugal, nomeadamente o movimento de produção de cerveja caseira”.

Assim, a quinta edição do concurso vai decorrer, no dia 28 de outubro, na Hamburgueria B&B (Portimão); nos dias 30 e 31, na Cerveteca (Lisboa); e no dia 4 de novembro, no Catraio (Porto).

No ano passado, houve mais de 70 cervejas a concurso, um exemplo da excelente fase que este mercado está a atravessar. Por isso, a organização do Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais pretende “responder ao aumento continuado de inscrições que têm chegado de todos os pontos do país”.

Tal como em 2016, as cervejeiras nacionais uniram-se a este evento e vão repercutir as receitas vencedoras nas suas instalações.

As inscrições para o V Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais decorrem até ao dia 21 de outubro, no site Cerveja Magazine. Podem concorrer cervejeiros caseiros ou pequenos produtores artesanais (produção inferior a 150 litros mensais por estilo), com cervejas originais, num total de três.

Os resultados são anunciados no último dia do evento, 4 de novembro, no Catraio (Porto) e no Fórum Cervejas do Mundo.

JA