El Mundo está enfermo: “Tiene Cáncer”

Todos sabemos que la violencia genera violencia, que e odio genera odio y las guerras, guerras. Hoy los tumores cancerígenos del mundo están a la vista. Los provocaron gobiernos empeñados en guerras con fachadas religiosas que solo buscaban el dominio de tierras hinchadas de petróleo, para alcanzar sus fines crearon y entrenaron grupos paramilitares, extremistas y fanáticos, para ello usaron sus propias religiones, haciéndoles ver en ellas antagonismo con sus propios pueblos hermanos y la posibilidad que tienen, ante su Dios Islámico, de presentarse como guerreros y héroes ante Él cuando realizan asesinatos masivos como los que estamos viviendo en los últimos tiempos. De esta manera surgieron los Talibanes, el ISIS, y otros grupos islámicos que hoy conforman los tumores del mundo del que somos parte.

Predican con el odio, cual ya tienen enquistado y no saben vivir sin éste, olvidaron que sus padres habían sido refugiados de guerra un día, y que fueron acogidos por los propios países de Europa a los que hoy les ponen bombas y les matan a sus hijos, e incluso hoy, aunque conservan sus nombres y apellidos árabes, ellos mismos son nacidos y por tanto ciudadanos de estos países que dañan tan profundamente con su actuar en nombre de un fanatismo que ya para nada tiene que ver con ellos, matando personas inocentes que no tienen culpa de nada, ni de sus odios, ni de sus guerras, ni de sus religiones, y mucho menos del fanático hábito de asesinar por asesinar. José Martí, el más grande pensador cubano, dijo un día: “La religión es el opio de los pueblos”, y no es menos cierto que cuando la religión, “cualquiera que sea”, se lleva al grado de fanatismo, es como el opio, solo deja ver la vida a través de ese prisma y puede llevar a cometer los mayores crímenes, convencidos de que lo hacen por un bien, e incluso creer que lo hacen en nombre de su Dios. Lo peor es que se han propuesto, en este caso, difuminar el tumor cancerígeno por todo el mundo, Bélgica, Gran Bretaña, Francia, España, E.E.U.U., etc., sin que se haya descubierto el antídoto para poder frenarlo.

La Unión Europea tiene que acabar de ponerse de acuerdo para extirpar dicho mal. No se puede estar esperando que exploten las bombas para ripostar, ganarles esta guerra no se trata de poner en la TV los nombres y las fotos de las células que ejecutaron el crimen. Ganarla es tenerlo tras la rejas antes de que puedan ejecutar su diabólicas ideas. Los servicios de Inteligencia y Contrainteligencia de los países que componen la Unión, deben ser uno en esta batalla, pues para nadie es secreto que quienes profesan esta religión, quienes la practican, quienes simpatizan, donde hacen sus cultos, y no se puede seguir esperando para enterarnos cuándo se radicalizan, en la fecha del próximo asesinato masivo de estos caballeros de la muerte que oran en nombre de Alá, y le entregaran como ofrenda a hijos inocentes de los países que un día los acogieron y lo protegieron a ellos y sus familiares de una muerte segura.

Los tumores, como todos, empiezan muy pequeños, casi imperceptibles, pero el tiempo sabe hacer crecer el odio y el tumor crece; cuando nos damos cuenta casi ya no se puede hacer nada. Ahora, por ejemplo, en la propia Barcelona se está gestando un nuevo tumor que si no lo atrapamos a tiempo se expandirá como todos. El odio al turismo y por ende al turista. Vecinos que no quieren turistas en sus barrios, en sus playas, etc. Se olvidan de que lo que es Barcelona hoy y lo que tienen, es básicamente por el desarrollo del turismo, que si su demanda se permitiera, todo el mundo tendría el derecho de hacer lo mismo y terminaríamos todos en cantones o pequeñas tribus, es decir confinados a los límites del barrio donde vivimos; perderíamos nuestra libertad de movimiento y el mundo está ahí para todos, sería bueno coger a esos que hoy proponen el nuevo cáncer y prohibirle hacer turismo por el mundo, o dentro de España, y que solo puedan usar el espacio de su pequeño pueblo y sus playas, darles como razón que el resto del mundo piensa igual que ellos y no quieren ni turistas ni turismo en sus regiones. Convencido estoy que notarían al momento el tamaño del disparate que hoy proponen. Y es que así surgen los tumores que hoy tienen enfermo de cáncer al mundo, tumores viejos y nuevos tumores que solo se superan con la vieja fórmula: “amor con amor se cura.”

Erasmo Lazcano Lopez

*Máster em Ciencias