“El Algarve primero!”

“Un viejo refrán reza ” conoce tu país primero y luego el resto”, y es muy cierto. Hay quienes sueñan conocer París con su Torre y añejas Catedrales cuando aun no conoce los pueblos y ciudades que componen su geografía natal.

Muchos de los que viven hoy en el Algarve quizás no se hayan dado cuenta del privilegio que gozan al tener desde las más excelentes playas, el bello y caudaloso río Guadiana con sus fértiles márgenes y afluentes donde en sus orillas aparecen idílicos pueblecitos blancos con Castillos de piedras que siempre velaron por ellos, frescas Marinas, hoteles para los más diversos gustos, casas Rurales en exóticos paisajes en llanuras y montañas. Vivir en el Algarve es una dicha, un regalo de Dios. La nobleza y transparencia de su gente, la luz de sus días lo apacible de sus atardeceres, la tranquilidad de sus noches todo en perfecta armonía que cualquier persona del mundo quiera tener.

Te invito a salir de Vila Real de Santo Antonio por toda la orilla del Guadiana e ir recorriendo esos minúsculos pueblecitos que van apareciendo hasta llegar a Alcoutim, con su playa de agua dulce, su añejo Castillo que conversa día a día con su eterna fortaleza vecina en el hermano pueblo gemelo de Sanlúcar del Guadiana. Solo separados por una estrecha franja de agua, otra lengua y una hora más en el huso horario.

Detente y deleita un platillo en cualquiera de los típicos y diminutos restaurantes que vas encontrando en cualquiera de los caseríos que pasan por tu lado. Mientras te ectasias atravesando esa cordillera donde quedaras deslumbrado por la presencia de únicos lagos, animales salvajes que corren libres frente a ti y observas el verde intenso de la vegetación que te circunda.

Párate, mira, respira, siéntate, tomate un minuto y piensa cuan dichoso eres, luego regresa por el mismo camino y has un alto en Castro Marín, reencuéntrate con su historia en cualquiera de sus Castillos y fortalezas porte tu armazón y saca tu espada; aprovecha y haz una referencia a tus tatarabuelos que vivieron allí en el Medioevo. Fuertes guerreros que cuidaron sus fronteras, sus tierras, sus familias que hoy son tuyas. Entra a Vila Real una ciudad luminista que hoy se funde con el modernismo, como muestra de que la vida sigue y ambas pueden convivir. Ejemplo también de lo que fuese aquella prospera industria conservera de pescados que tanto nombre y prestigio le dio a Portugal en el mundo. No te resistas a la tentación de probar un buen “bacalao a la portuguesa” en un típico restaurante de esa ciudad, “El Coração da Ciudade” pudiera ser el lugar perfecto para hacerlo.

Continua tu viaje no te pierdas las playas que te acompañan a tu izquierda, Monte Gordo, Cabeço, Cacela, luego ciudades como Tavira, Faro; en cada una no te alcanzaran las horas si de verdad quieres describir el goce que te pueden aportar a la idea de conocer tu tierra. Para terminar por hoy dedíquenle una tarde a caminar por la enternecedora Marina de Vilamoura con todos los lugares típicos que la rodean y aún conservan. Sus tiendas, restaurantes, cafeterías, heladerías, boutique y sobre todo te hará cómplice de románticas vistas de atardeceres y amaneceres que de seguro traerán a tu mente recuerdos únicos. Camina lo más despacio que puedas y contempla que nada tiene que envidiarle a París, ni a Roma, ni a Marbella y su Puerto Banús, cuando lo hagas te darás cuenta que no has dedicado todo el tiempo necesario para mirar, admirar, y disfrutar lo que tienes a mono.

Si ya estás cansado entra y pide una habitación en el Hotel Tivoli Mariana, un gigante que se empina al cielo, es el sitio perfecto para encontrar la paz del final de tu día con excelentes instalaciones, acogedoras habitaciones y un personal que hallara que hacer contigo y los tuyos para que el descanso sea perfecto. Te atenderá quizás un George, una Andreia, una Katia o cualquier otro nombre que luego nunca olvidaras porque se encargaran de cerrar con broche de oro la acertada decisión de conocer el Algarve que te dio la vida antes de aventurarte en otros desconocidos y quizás fríos parajes que nada tendrán que ver contigo.

A la mente me viene ahora “El Principito” libro de Antoine de Saint-Exupèry donde sentenciaba, “tu flor vale el tiempo que le dediques”.

*Master en Ciencias