Educação: Gestão de conflitos em debate na cidade de Tavira

Connect on Linked in

A biblioteca da Escola da Horta do Carmo, em Tavira, recebe esta sexta-feira (18h00) o debate “Gestão de Conflitos”, organizado pelo Centro Escolar Horta do Carmo e integrado na iniciativa “Conversas com Pais” do Plano de Ação Para a Promoção do Sucesso Escolar.

Esta iniciativa é aberta a todos os encarregados de educação, pais e avós, conta com o apoio do Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia e é dinamizado pela psicóloga Cláudia Diogo.

“A Escola constitui um espaço de socialização por excelência. As crianças ao crescerem e se desenvolverem neste contexto, mostram o ‘melhor’ e o ‘pior’ de si. O conflito é a oposição de interesses, ideias e valores que podem ser excelentes momentos de aprendizagem se for olhado e tratado com estratégias adequadas”, explica a organização.

Com esta iniciativa, a Escola da Horta do Carmo pretende “olhar para o conflito como uma oportunidade e dotar os participantes de algumas ferramentas que permitam a sua intervenção, por forma a que o conflito não degenere em indisciplina e violência”.