Educação: Castro Marim oferece os livros de fichas aos alunos do 1.ª Ciclo

A Câmara Municipal de Castro Marim decidiu oferecer os livros de fichas (Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês) a todos os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, residentes no concelho, completando assim a medida do Governo que decidiu atribuir, pela primeira vez, os manuais escolares.

No total, serão cerca de 200 os alunos abrangidos por esta iniciativa da autarquia. Para beneficiar deste apoio e levantar os livros de fichas, os encarregados de educação devem dirigir-se ao Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal nos dias 11 e 12 de setembro.

No âmbito das medidas de ação social escolar do Município de Castro Marim estão também a atribuição de bolsas de estudo aos alunos de agregados familiares mais desfavorecidos residentes no concelho de Castro Marim, matriculados e inscritos em estabelecimentos do ensino Secundário e Superior, o financiamento de refeições a todos os alunos dos escalões A e B do 1.º Ciclo, assim como auxílio económico para aquisição de material escolar do 1.º ao 3.º Ciclo do Ensino Básico.