Eduardo Cabrita afirma que Portimão é “modelo a seguir” na proteção civil

No passado dia 19 de fevereiro, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, acompanhado por três secretários de Estado, nomeadamente da Proteção Civil, das Autarquias Locais e das Florestas e Desenvolvimento Rural, visitaram Portimão para conhecer a dinâmica de funcionamento da proteção civil municipal.

O governante teve oportunidade de conhecer o investimento realizado pela autarquia na proteção e socorro através dos bombeiros, que ultrapassou 1 milhão de euros só em 2017. O município garante ainda que “todos os operacionais estão dotados de proteção individual e colectiva à altura dos desafios do dia a dia, bem como de formação e meios técnicos que permitem sustentar uma resposta nas variadas vertentes de intervenção, 24 horas por dia e ao minuto, incluindo os salvamentos especiais”.

480 mil euros em contratos programa

Durante a visita foram também assinados os contratos-programa recentemente aprovados em reunião de câmara e que estabelecem para o ano 2018 a manutenção de um quadro de cooperação no âmbito da proteção civil iniciados nos últimos anos.

Destaque para o apoio à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portimão, que este ano vê o valor aumentado para 450 mil euros (mais 50 mil euros do que em 2017), assegurando assim “um dispositivo multidisciplinar para operações de proteção e socorro, ao longo das 24 horas, para materializar o primeiro alarme nas diversas vertentes do socorro, com elevado grau de prontidão, devidamente preparados e dotados de meios técnicos apropriados”.

A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, enalteceu o trabalho em rede que caracteriza o “modus operandi” em Portimão e que todos os agentes de proteção civil e entidades estão empenhados em sensibilizar a população para adotar medidas de autoproteção e criar uma comunidade mais resiliente.

A autarca reconheceu ainda o trabalho de todas as forças que concorrem para a proteção civil e socorro e relembrou que é o patamar municipal do edifício da proteção civil que deve merecer maior investimento em meios e recursos.

“Enquanto a base da pirâmide não estiver totalmente capacitada não existe uma proteção civil sustentável”, referiu Isilda Gomes, acrescentando que “Portimão tem o trabalho de casa feito nesta matéria, ou seja, tudo o que pode ser feito a montante, está”.

A sessão terminou com a intervenção do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que enalteceu a forma exemplar como está organizada e a dinâmica da proteção civil em Portimão, sendo “um modelo a seguir”.

Visita ao terreno

Seguiu-se uma visita ao terreno, em diversos locais no barrocal do concelho de Portimão, onde foi possível acompanhar os trabalhos em curso nos espaços rurais associados à limpeza e manutenção de faixas de gestão de combustível, limpeza de ribeiras e a reabilitação da rede viária florestal em diversos pontos da freguesia da Mexilhoeira Grande.

No trajeto foi possível passar pelo destacamento sazonal de defesa da floresta contra incêndios da Senhora do Verde, onde o ministro acompanhou uma das habituais ações de sensibilização promovidas pelo serviço municipal de proteção civil, em parceria com a GNR e bombeiros, nomeadamente para informação e esclarecimentos sobre as medidas a implementar pelo proprietários de casas no espaço rural até 15 de março.

A comitiva acompanhou ainda uma ação de treino operacional no âmbito do combate a um incêndio florestal, onde percebeu o investimento realizado pela autarquia em sistemas de comando, controlo e comunicações.

A visita terminou com um teste à capacidade logística da unidade de apoio alimentar, operacionalizada pelo agrupamento de Portimão do Corpo Nacional de Escutas, onde os membros do governo e mais 150 pessoas provaram as refeições que habitualmente são fornecidas em sede de teatro de operações numa área improvisada no Porto de Lagos, um dos locais estratégicos de pré-posicionamento da rede municipal.

