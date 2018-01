E-Games: Torneio de FIFA18 foi um sucesso em Tavira

Connect on Linked in

O Torneio de FIFA18 do Clube de Vela de Tavira, realizado no passado sábado na sede do clube, contou com a participação de 25 “gamers”, mais nove do que na edição do ano passado.

“Verificámos um aumento significativo de participantes em relação a 2017. Este evento permitiu a estes jovens jogar com pessoas totalmente diferente das que estão habituados a jogar no seu grupo de amigo. O ‘feedback’ é bastante positivo por parte de todos os participantes. Certamente um evento a repetir muito brevemente”, refere a organização.

O triunfo foi para Fábio Dimas, com Leonel Aranhita, segundo, e Ruben Correia, terceiro, a completar o pódio. A competição foi disputada na plataforma PlayStation 4.