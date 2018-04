Duas exposições de fotografia para ver em Lagos

Connect on Linked in

A programação cultural do município de Lagos para o mês de abril contempla duas exposições de fotografia com fortes ligações ao concelho. A primeira chama-se “Lagos Hoje” e está patente, até 25 de maio, na fototeca municipal.

Trata-se de uma mostra do Foto Clube Lagos que incide sobre variados aspetos registados no município de Lagos, entre 2016 e 1018, quer numa abordagem mais documental ou mais artística. Ao todo, são 17 os fotógrafos do clube local que apresentam os seus trabalhos interpretativos sobre espaços e ambientes da cidade e do concelho (Ana Sousa, Cristina Moreira, Daniel Rodrigues, Dina Salvador, Duda Dias, Francisco Castelo, Gérard Chesneau, Guida Gonçalves, Heléne Quidet, Hugo Baptista, Idalete Madeira, Ivo Jesus, João Correia, Luís Nascimento, Nuno Borges, Rafael Pacheco, Vanda Rita Oliveira).

Já no forte Ponta da Bandeira está patente, de terça a domingo, até 22 de abril, a mostra “Staring at the sea, staring at the ocean”, de Pedro Noel da Luz Guerreiro (KameraEskura).

Esta é uma exposição de fotografia a cor, alusiva ao tema do mar e ao encanto, temor e respeito que ele exerce sobre as pessoas. O artista de Lagos faz a analogia entre o mar e a mente humana, como local onde nos perdemos, mas também onde nos podemos encontrar.

Este trabalho foi nomeado na categoria de “People” na terceira edição dos prémios “Fine Art Photography Awards 2017”.

