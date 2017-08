Duas embarcações à deriva rebocadas pela Marinha

Print This Post

A Autoridade Marítima Local de Vila Real de Santo António (VRSA) teve que auxiliar, esta semana, duas embarcações que se encontravam com problemas, uma ao largo da praia da Lota (Manta Rota) e outra em frente à barra de Tavira.

Na embarcação que estava ao largo da praia da Lota, de pavilhão espanhol e com sete metros de comprimento, estavam cinco pessoas. “Não corriam risco de vida, porém, face às condições oceanográficas verificadas no local, a embarcação estava a derivar para a terra”, explicou fonte da Capitania do Porto de VRSA.

A operação foi realizada com recurso a uma embarcação da Estação Salva-vidas de VRSA juntamente com o piquete da Policia Marítima, que prestaram apoio e rebocaram a embarcação para dentro da barra de VRSA e, posteriormente, para o porto de recreio.

No mesmo dia, a Autoridade Marítima Local de Tavira prestou auxilio a um veleiro português, que se encontrava com dificuldades na entrada da barra de Tavira, devido a um problema no motor.

Na embarcação estavam três pessoas, que também não corriam risco de vida. A embarcação foi rebocada para dentro da barra de Tavira tendo ficado fundeada nas Quatro Águas.