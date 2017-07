DRAP quer diminuir acidentes com tratores no Algarve

“Prevenção e Segurança na Condução de Máquinas Agrícolas e Florestais” é o tema da sessão de informação que terá lugar no próximo dia 25 de julho (terça-feira), na Sociedade Recreativa Figueirense, junto ao polidesportivo da Figueira, freguesia de Mexilhoeira Grande, concelho de Portimão. A hora de início será às 17h00.

“Face ao crescente aumento de acidentes ocorridos com tratores agrícolas, e num esforço para inverter o elevado número de vítimas mortais e de feridos graves resultantes de acidentes com máquinas agrícolas e florestais”, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve), juntamente com a Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), a Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT) e a Câmara Municipal de Portimão, irão promover esta sessão de informação, cujo grande objetivo é “esclarecer e sensibilizar os agricultores da região e toda a população em geral, para os riscos associados à condução de máquinas agrícolas, com especial enfoque para os tratores agrícolas”.

A entrada é gratuita.

JA