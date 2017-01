Dormir no Algarve custa 63€ em janeiro e 201€ em agosto

Connect on Linked in

A hotelaria algarvia está a aumentar os preços, depois de um verão em que os hotéis na região esgotaram e bateram recordes. O preço médio em 2016 foi de 69 euros, contra 60 no ano anterior – um crescimento de 14,2%. As oscilações mensais mantêm-se brutais: quem escolheu agosto para dormir num quarto duplo de um hotel algarvio pagou, em média, 201 euros. Já quem escolheu janeiro pagou apenas 63 euros

Os preços da hotelaria no Algarve aumentaram 14,2% no último ano, divulgou na semana passada o portal Trivago. Os dados do Hotel Price Index mostram que a região algarvia registou mesmo uma das maiores variações nos preços médios em relação ao ano anterior, confirmando assim o bom momento que o setor do turismo atravessa.

Uma estadia no Algarve teve um custo médio em 2015 de apenas 60 euros. No ano que acaba de terminar esse valor subiu para os 69 euros, tornando-se assim num dos três destinos com a maior inflação do preço médio face a 2015 (depois do Porto e Figueira da Foz).

Já em relação aos preços médios – e sem surpresa – o mês de agosto foi o mais caro para dormir nos hotéis da região, atingindo os 201 euros, contra janeiro, o mês mais barato em que os preços desceram até aos 63 euros. Ou seja, a diferença entre dormir no Algarve nos picos da época alta e da baixa é de 138 euros.

A maior oscilação em relação ao preço médio durante 2016 aconteceu em Albufeira, que apresenta valores de 54 euros em janeiro e de 210 euros em agosto (156 euros de diferença, ou seja, 289%).

Portimão e Lagos também apresentam grandes oscilações de preços: 47 euros em janeiro para 149 em agosto, no primeiro caso, e 69 euros em janeiro para 176 euros em agosto, no segundo concelho…

Nuno Couto | Jornal do Algarve