Dois homens acusados de homicídio por atirar ácido a mulher de 29 anos em Alvor

Connect on Linked in

O Ministério Público acaba de deduzir acusação para julgamento em tribunal contra os dois homens, de 34 e 44 anos de idade, que são suspeitos da prática de crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de violência doméstica.

Os factos remontam à noite de 6 de maio de 2017, quando uma mulher de nacionalidade inglesa ficou com queimaduras graves em 60% do corpo depois de ter sido atacada com ácido. O ataque aconteceu em plena via pública, em Alvor, concelho de Portimão, sendo que as autoridades suspeitaram desde o início que o autor do crime fosse o ex-namorado da vítima.

A mulher, de 29 anos, foi transportada em estado considerado grave para o hospital de Portimão e, mais tarde, foi transferida para a unidade de queimados do Hospital de S. José, em Lisboa.

Já há cerca de um mês, o homem suspeito de ter atacado com ácido a mulher inglesa foi localizado no Uganda. O suspeito foi preso no país africano por ter traficado seis quilos de heroína. Edmundo Fonseca foi contratado pelo ex-namorado de Eleanor, Cláudio Gouveia, que não aceitava o fim do namoro.

“O primeiro arguido e a vítima viveram juntos durante cerca de dois anos na Madeira e em Inglaterra, até a ofendida ter terminado a relação. O arguido não aceitou esta separação e, de acordo com a acusação, decidiu matar a sua ex-companheira, com a colaboração do outro arguido”, informa o MP.

Assim, os dois arguidos terão perseguido a ofendida e, depois de descobrirem que esta se encontrava no Algarve, deslocaram-se da Madeira até ao Alvor. Uma vez aí, também segundo a acusação, na noite de 6 de maio de 2017, enquanto um vigiava, o outro abordou a vítima e atirou-lhe ácido sulfúrico-clorídrico para a cara e restante corpo, provocando-lhe graves queimaduras.

O primeiro arguido foi detido em 29 de maio e aguarda o prosseguimento do processo em prisão preventiva. O paradeiro do outro arguido é ainda desconhecido.

JA